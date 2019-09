Horoskop dzienny na czwartek 26 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 26 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dziś wodniki są wyjątkowo drażliwe i skłonne do nagłych wybuchów. Najmniejsze potknięcia u osób trzecich będą cię drażnić, ale spróbuj powstrzymać się od zgryźliwych komentarzy. Horoskop radzi, abyś w miarę możliwości wybierał działania indywidualne, zamiast pracy zespołowej. Lepiej unikać konfliktowych sytuacji. Nie da się cofnąć powiedzianych w przypływie emocji słów, a tego dnia niezwykle ciężko będzie ci utrzymać język za zębami.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z horoskopem tylko relacje oparte na zaufaniu zagwarantują ci poczucie bezpieczeństwa. Nie otaczaj się ludźmi, przy których tracisz pewność siebie i chęci do działania. Pewna osoba zaniżyła twoją samoocenę, ale nie warto rozpamiętywać przykrych słów. Ogranicz kontakty z wampirem energetycznym i otwórz się na nowych ludzi. Los sprzyja kontaktom towarzyskim. Wkrótce poznasz kogoś, kto podziela twoje pasje. Wspólna wymiana wiedzy, nie tylko pozwoli ci poszerzyć horyzonty, ale również nawiązać z nowym znajomym silniejszą wieź.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop miłosny zwiastuje baranom powodzenie w sprawach sercowych. Gwiazdy obdarzą cię dzisiaj wyjątkową charyzmą i pozytywną energią, dzięki której będziesz przyciągał do siebie ludzi. Chociaż wkrótce na horyzoncie pojawi się nowy adorator, pamiętaj, że los bywa przewrotny. Dawna sympatia zaczyna za tobą tęsknić, a niebawem także w tobie odżyją dawne uczucia. Pamiętaj, aby bez względu na okoliczności, nie podejmować ważnych decyzji pod wpływem chwili. Pośpiech nie wyjdzie ci na dobre.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Po trudniejszym okresie, byki wreszcie mogą się spodziewać powodzenia w sprawach finansowych. Horoskop głosi, że dzisiaj będziesz wyjątkowo przedsiębiorczy, a na swojej drodze napotkasz wiele atrakcyjnych ofert. To dobry moment na wszelkie inwestycje i większe zakupy. Zaufaj swojej intuicji, a dokonasz trafnych wyborów. Niebawem nadarzy się także okazja do awansu. Bądź aktywny w sprawach zawodowych i chętnie proponuj własne rozwiązania, a zwrócisz na siebie uwagę przełożonego.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop sugeruje bliźniętom ostrożność. W twoim najbliższym otoczeniu przebywa żądny sensacji plotkarz. To osoba głośna i bardzo wścibska, która nie ominie żadnej okazji do zdobycia informacji na temat różnych osób. Nie zwierzaj się z ważnych spraw służbowych i prywatnych znajomym, do których nie masz pełnego zaufania. Wyrwane z kontekstu zdanie powtórzone nieodpowiedniej osobie w nieodpowiednim momencie, może spowodować więcej szkód, niż ci się wydaje.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Pewność siebie bywa zgubna. Jesteś tak skupiony na dążeniu do celu, że nie dostrzegasz istotnych wydarzeń, do których dojdzie po drodze. Masz silną wolę i potrafisz narzucić sobie konkretny plan działania, ale nie każdy jest w stanie podzielić twoje stanowisko oraz metody. Na ostateczny efekt będzie rzutować praca całego zespołu, a pewne osoby ewidentnie potrzebują twojej pomocy. Zatrzymaj się w pędzie za marzeniami i poświęć im swój czas. Uwierz, że zyskacie na tym oboje.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dostrzega, że popadłeś w rutynę, a schematyczne wykonywanie tych samych czynności nie sprawia ci przyjemności. Zamiast narzekać na taki stan rzeczy, zacznij działać. Cięższy okres w pracy już minął, dzięki czemu zyskasz więcej wolnego czasu. Warto go poświęcić na rozwój zainteresowań i pasji. Od dłuższego czasu myślałeś o powrocie do dawnego hobby. Teraz będziesz mieć ku temu okazję. Dobrym pomysłem będą również wszelkiego rodzaju podróże i wyjazdy. Zmiany otoczenia naładują cię pozytywną energią.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzisiaj panny są wyjątkowo roztargnione, przez co ciężko będzie ci się skupić na powierzonych obowiązkach. Horoskop biznesowy radzi, abyś dwukrotnie czytał każdy dokument przed podpisaniem i pilnował wszystkich terminów. Nie podejmuj się jednak zadań, które wykraczają poza twoje kompetencje. Szybko przekonasz się, że osoby stosujące innowacyjne metody działania wcale nie wyjdą na tym najlepiej. Lepiej wykonać mnie zadań, a dokładnie, niż więcej, a pobieżnie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż wagi zazwyczaj preferują znane, bezpieczne rozwiązania, tym razem warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Horoskop przypomina, że aby osiągnąć coś, czego nigdy nie mieliśmy, musimy robić rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Twój umysł jest wyjątkowo otwarty. Wykorzystuj wszelkie okazje do samorozwoju. To dobry moment na zapisanie się na wszelkiego rodzaju kursy lub rozpoczęcie nauki nowego języka. Nie zmarnuj szansy, którą daje ci los. Druga pojawi się zbyt szybko.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop głosi, że za bardzo bierzesz do siebie to, co mówią ci inni. Konstruktywna krytyka bywa pomocna, ale trzeba podchodzić do niej z pewnym dystansem. Nie zmieniaj swojego zdania pod wpływem słów osób trzecich. Masz niemałe doświadczenie i wystarczającą wiedzę. Najbardziej brakuje ci jednak pewności siebie. Wkrótce staniesz w obliczu dylematu. W tej kwestii nie pytaj innych o opinie, lecz kieruj się własną intuicją.