Horoskop dzienny na czwartek 21 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie zapominaj o osobie, która w trudnej chwili podała ci pomocną dłoń. Twój horoskop dzienny przepowiada, że to waśnie ona znajdzie się teraz w potrzebie. Masz na głowie dużo obowiązków, ale mimo wszystko powinieneś znaleźć dla niej czas. Pamiętaj, że coś, co dla ciebie jest błahostką. Dla innych może stanowić poważny problem. Małe, bezinteresowne gesty tworzą filary prawdziwej przyjaźni, która może się pomiędzy wami stworzyć.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop radzi, byś nie przejmował się opinią osób, na których ci nie zależy. Ryby są bardzo wrażliwie i przejawiają skłonność do przejaskrawiania pewnych sytuacji. Chociaż w życiu czasami warto zasugerować się cudzymi uwagami, to nie one powinny być głównym powodem podejmowania konkretnych decyzji. Przed tobą czas zmian. Musisz pamiętać, aby nie robić niczego wbrew sobie i nie bać się wyjść przed szereg.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu czeka cię dziś nowe wyzwanie sprawach zawodowych. Będziesz musiał zmierzyć się z wykonywaniem czynności, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia. Pamiętaj, że goni cię czas. Jesteś z natury bardzo ambitny, ale w razie problemów nie próbuj uparcie szukać rozwiązań na własną rękę. Najlepiej od razu zgłosić się o osób z większym doświadczeniem. Masz wokół siebie takich znajomych i z pewnością posłużą dobra radą.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Czekasz na rozwiązanie pewnej ważnej sprawy, ale nie nadejdzie ono zbyt szybko. Na horyzoncie pojawią się komplikacje w postaci nieprzewidzianych losowych wydarzeń. Miej na uwadze, że pośpiech nie sprzyja precyzji i zamiast szukać dróg na skróty, podążaj obraną wcześniej ścieżką. Horoskop zwiastuje ci sukces, który chociaż nie przyjdzie zbyt łatwo, finalnie sprosta twoim oczekiwaniom.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie karm w sobie złości, bo to nie doprowadzi do niczego dobrego. Pewna osoba mocno nadepnęła ci na odcisk i mimo upływu czasu, wciąż wracasz myślami do tego wydarzenia analizując najmniejsze detale. Horoskop sugeruje zmianę podejścia. Wciąż wracając do przyszłości, będziesz mieć problem, aby ruszyć na przód. Niedługo na horyzoncie pojawi się wyjątkowa okazja. Jeżeli chcesz wykorzystać szansę, musisz wykazać się jednak refleksem. Zajęty innymi sprawami, możesz jej nawet nie dostrzec.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop ostrzega przed pewną zawistną osobą. W twoim otoczeniu znajduje się wampir energetyczny, który dosłownie wysysa z ciebie całą dobrą energię. Ciągłe wysłuchiwanie przepełnionych pesymizmem opowieści nie wpłynie dobrze na twoje samopoczucie. Zdobądź się na odwagę i odmów spotkania, jeżeli nie masz na nie ochoty. Pamiętaj, że często jesteśmy oceniani przez pryzmat ludzi, z którymi się zadajemy. Masz wokół wielu wartościowych znajomych, którym warto poświęcić więcej czasu. Skup się na rozwoju relacji, które wniosą do twojego życia coś pozytywnego.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się i obarczają cię w najmniej odpowiednim momencie. Przygotuj konkretny plan działania. Im szybciej zmobilizujesz się do pracy, tym bardziej zadowalający będzie jej efekt. Lwy są z natury bardzo ambitne, a pośpiech nie sprzyja precyzji. Horoskop podpowiada, że w zaistniałej sytuacji, sprawę ułatwi ci praca grupowa. Nie jesteś jedyną osobą zmagającą się z takimi zadaniami, dlatego warto połączyć siły z jeszcze jednym, pracowitym znajomym.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop przepowiada, że twój dzień zacznie się od pewnej niespodzianki. Usłyszysz zaskakującą wiadomość na temat bliskiej osoby, przez co spojrzysz na jej nastawienie do pewnej sprawy z zupełnie innej perspektywy. W pracy czeka cię kilka stresujących sytuacji, ale ze wszystkimi zdołasz sobie poradzić w wyznaczonym czasie. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Emanujesz pozytywną energią, dzięki której będziesz przyciągać do siebie ludzi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Miej odwagę przyznać się do błędu. Pomyliłeś się w pewnej istotnej kwestii, a skutki tej decyzji boleśnie odczuły osoby trzecie. Nie próbuj bagatelizować sprawy, bo taka reakcja postawi cię w złym świetle. Jeżeli szczerze przeprosić i zaczniesz szukać rozwiązania problemu, znajomi docenią ten gest. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że ostatnio twoje poczynania dokładnie śledzi pewna osoba. Masz skrytego adoratora, który potrzebuje czasu, by przyznać się do swoich uczuć.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) To twój szczęśliwy dzień. Zdaniem horoskopu, wszystkim skorpionom los będzie sprzyjał na niemalże każdej płaszczyźnie. Momentalnie uporasz się z obowiązkami, które zazwyczaj są pracochłonne i przysparzają wielu problemów. Wolniejszy czas wykorzystaj produktywnie, gdyż szkoda marnować tak dobrą passę. Nie bój się podejmować ryzykownych decyzji. W tym wypadku przemówią na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop dzienny przepowiada powodzenie w sprawach finansowych. Nagły przypływ gotówki pozwoli nie tylko na szybkie pokrycie podstawowych kosztów, ale także większe wydatki. Uważaj jednak na zazdrośników oraz osoby, które zechcą skorzystać na twoim sukcesie. Nie pożyczaj pieniędzy osobom do których nie masz pełnego zaufania, bo możesz mieć poważny problem z ich ponownym odzyskaniem. Jeżeli planujesz poważniejsze zakupy, wybierz się na nie w towarzystwie bliskich. Udzielą ci bardzo trafnych rad.