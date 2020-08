Horoskop dzienny na czwartek 20 sierpnia 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Byk (20.04-22.05) Możesz mieć okazję by nawiązać ponowny kontakt z osobą, która Cię kiedyś zawiodła. I choć nie będziesz zbyt ufny, to jednak postanowisz zaryzykować ponownie. Przekalkulujesz wszystko i uznasz, że warto.

Bliźnięta (23.05-21.06) Zabłyśniesz dziś pomysłowością i talentami. To co zrobisz i opublikujesz w Internecie spodoba się innym. Możesz też dostać propozycję randki od osoby, po której się tego zupełnie nie spodziewasz.

Lew (23.07-23.08) Doskonały czas by porobić coś co lubisz i na co masz ochotę. Poświęć też troszkę czasu na finanse i rachunki. Sprawdzenie konta i policzenie ile Ci zostało pieniędzy będzie bardzo ważne. Uspokoi Cię to.

Waga (23.09-22.10) Nie odkładaj dziś wszystkiego na później. To dobry dzień by nadrobić zaległości. Jak to zrobisz to poczujesz się lepiej. Wieczorem pomyśl z Partnerem nad finansami. Czas by rozsądnie zająć się budżetem domowym.