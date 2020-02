WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na czwartek 20 lutego 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na czwartek 20 lutego? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny na czwartek 20 lutego 2020 (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś twoje dawne działania zaczną przynosić efekty. Więc jeśli coś zrobiłaś Wago dobrze to dostaniesz korzyść ale jak coś zaniedbałaś, to teraz poczujesz konsekwencje tego. Nie martw się jednak za bardzo i nie rozmyślaj za dużo nad wszystkim. Dziś i tak za dużo nie wymyślisz. Pozwól sobie na odrobinę spokoju i niemyślenia o wszystkim. To doskonale Ci zrobi. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) W pracy i w domu korzystaj z pomocy innych. Inaczej możesz sobie narobić zaległości, bo nie poradzisz sobie ze wszystkim. Możesz też poznać sekret osoby, która nie za bardzo Ci sprzyja. Zachowaj go dla siebie. Może się przydać kiedy indziej. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu nagle zaczniesz patrzeć na ważne dla ciebie sprawy z zupełnie innej perspektywy. Zaufasz intuicji i zaczniesz działać po swojemu. Dodatkowo będziesz w swoich działaniach bardzo stanowczy. Osiągniesz to co zaplanowałeś a nawet zwrócisz na siebie uwagę ważnej dla siebie osoby. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Dziś nie pozwól sobie na lenistwo i zwolnienie tempa. Jak pozwolisz komuś by za ciebie coś zrobił, to ta osoba zbierze pochwały i nagrodę za całość. Mimo, że ty więcej wcześniej nad tym pracowałeś Byku. Dodatkowo nie pozwól by powstały jakieś niedomówienia, szczególnie w pracy. Będą one później trudne do odkręcenia. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop głosi, że dziś będziesz potrzebować spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Na twoje działanie wpłynie historia, która usłyszysz wcześniej od znajomego. Nagle uznasz, że nie możesz być tak beztroski jak zawsze. Dodatkowo nie obiecuj za wiele w pracy, bo potem możesz siedzieć po godzinach. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Dziś będziesz mieć dużo szczęścia. Dosłownie będziesz jak przysłowiowy kot i zawsze będziesz spadać na cztery łapy. Przekonasz się jednak też, że czasem nawet najmniejsze decyzje mają wpływ na przyszłość. Uznasz, że warto pracować nad dobra karmą i zaczniesz robić coś dla innych. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop przewiduje, że możesz znaleźć coś, co zniknęło jakiś czas temu, a teraz raczej jest potrzebne. Dzięki temu zaplanujesz porządki w domu. Jednak wieczorem znajomi mogą wyciągnąć Cię na imprezę. Nie daj się wrobić w bycie kierowcą bo nie będziesz dobrze się bawić. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Mimo, że dziś uda Ci się zakończyć pewne sprawy, to mimo to będziesz markotna. Na dodatek poczujesz się znużona i zmęczona faktem, że wszyscy zwalają na ciebie swoje problemy i oczekują pomocy. Dziś się zbuntujesz i powiesz dość! Wieczorem postawisz na relaks i odpoczynek. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny ma radę. Ułóż dobry i realny plan działania i zmierzaj do celu. Nie pozwól by obawy innych odciągały cię od tego co zamierzasz osiągnąć. I nie dotyczy to tylko pracy ale i spraw domowych. Osiągniesz sukces jak więcej zaufasz sobie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Dziś nie powinieneś być zdziwiony jak współpracownicy zaskoczą Cię dziwnymi pomysłami i zmianami w pracy. Mimo, że z początku poczujesz się jakby wciągnął Cię wir wydarzeń, to jednak nie stawiaj oporu, tylko pozwól mu się ponieść. Zobaczysz, że będzie dość wesoło i ciekawie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop przeczuwa, że w pracy możesz nie mieć kontroli nad wieloma sprawami. Nie przejmuj się tym tylko pozwól działać innym. Nie musisz wszystkiego pilnować osobiście i za wszystko brać odpowiedzialności. Po pracy idź na drinka z przyjaciółmi lub wyciągnij na niego Partnera. Potrzebny Ci relaks. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Odkryjesz nowe powody, dla których warto zreorganizować swoje życie. Jednak przy tych zmianach nie sugeruj się działaniami innych osób. 