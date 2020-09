Horoskop dzienny na czwartek 17 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na czwartek 17 września? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Będziesz dziś nadwrażliwy. Z byle słowa lub gestu zrobisz dramat i problem. A najgorsze będzie to, że to Ty będziesz największym problemem dla współpracowników dziś i klientów. Lepiej nie bierz się za ważne sprawy, bo więcej zepsujesz, niż zdziałasz.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś będziesz nie do pokonania dla konkurencji i współpracowników. Będziesz błyskotliwy, wyłapiesz cudze błędy i obrócisz je na własną korzyść. Po południu szef może zaproponować wspólne wyjście na drinka. Nie odmawiaj.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Rano możesz poczuć się pozbawiony energii. Nawet dwie kawy nie zmotywują Cię do większego działania. Dlatego rób tylko to, co musisz a wszystko, co ważne zostaw na inny dzień. Wieczorem wcześniej połóż się spać.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś zapragniesz zrobić coś zupełnie inaczej. Zapragniesz spędzić np. dzień na diecie wegańskiej lub wydasz dużo pieniędzy na maseczki i kadzidełka. Wieczorem też zaczniesz zastanawiać się nad swoim życiem i znajdziesz coś, co zapragniesz zmienić na stałe.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś możesz mieć okazję do ciekawych spotkań i zawierania nowych znajomości. Na dodatek, jedno ze spotkań może okazać się ważne i przynieść Ci wymierne korzyści. Tylko nie plotkuj za dużo, a będzie dobrze.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś może być dzień kiedy będziesz zmuszony poprosić o pomoc Raku. Nie wstydź się, tylko to zrób. Przekonasz się, że osoby, którym kiedyś pomogłeś, teraz chętnie się odwdzięczą. Dzięki temu uporasz się ze wszystkim, a wieczorem po pracy zaprosisz pomocników na drinka.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz się przekonać, że największe niespodzianki szykuje…życie. Nie możesz mieć wszystkiego pod kontrolą i mieć wpływu na wszystko. Zaakceptuj to, a dzień minie Ci szybciej i mniej się zdenerwujesz.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Unikaj rachunków. Wszystko, co związane będzie z wydatkami, płatnościami, ratami i finansami będzie ponad Twoje siły. Lepiej zostaw to dziś. Za to więcej uwagi poświęć na swoje hobby lub ćwiczenia wieczorem.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Znajdziesz dziś każdą potrzebną informację. Szybko rozwiążesz każdy problem i co ważne, bez dłuższego wahania się. Wieczorem zastanów się jak miło spędzić czas tak, by wypocząć i odstresować się.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś możesz mieć troszkę gorszy humor. Na dodatek współpracownicy mogą Cię irytować i mimo woli możesz popaść w drobne konflikty. Nie przejmuj się tym, już pod wieczór Twój humor się poprawi i wszystko zacznie się dobrze układać.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zapragniesz przeprowadzić w pracy i domu małe przemeblowanie i porządki. Zaczniesz ustawiać sprzęty zgodnie z Feng Shui. Nawet szef może być zaskoczony, jak wejdzie do Twojego pokoju lub spojrzy na biurko. Nie zwracaj uwagi na zdanie innych i rób to, co podpowiada Ci intuicja.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Możesz uczestniczyć dziś w ciekawym wydarzeniu zawodowym. Słuchaj, obserwuj, ucz się i wykorzystaj nadarzającą się okazję, by zabłysnąć. Wieczorem duże szansa na namiętne chwile w sypialni. Zapragniesz świętować udany dzień.