Horoskop dzienny na czwartek 15 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Zaczniesz za dużo myśleć. Zrozumiesz dziś, że za często dzielisz włos na czworo bez powodu. Na dodatek swoim zachowaniem hamujesz działania innych i wprowadzasz stagnację. Pamiętaj ruch i zmiany to życie.

Ryby (19.02-20.03) Zrozumiesz, że zdrowy egoizm ma sens. Poczujesz, że nie potrzebnie tracisz czas i energię dla ludzi, który tak naprawdę nic nie wnoszą do Twojego życia. Wieczorem przy lampce wina zrobisz przegląd znajomości i wybierzesz te, które czas zakończyć.

Byk (20.04-22.05) Będziesz chętny do działania i na dodatek będziesz mieć super pomysły. Po południu twoja druga połówka może zaskoczyć Cię pomysłem na randkę lub wspólny wypad do restauracji. Baw się i daj się uwodzić.

Lew (23.07-23.08) Masz dziś dar przekonywania do swoich racji i uzyskiwania tego, na czym Ci naprawdę zależy. Po pracy odetchniesz pełną piersią i poświęcisz wolny czas na relaks. A może nawet na sport na świeżym powietrzu.

Skorpion (23.10-21.11) Doskonały dzień na dogadywanie się z Partnerem w różnych sprawach. Jak mało kiedy szybko dojdziecie do porozumienia i ustalicie, co chcecie zrobić lub osiągnąć. Nawet finanse nie będą takie ważne.

Strzelec (22.11-21.12) Ktoś w pracy może chcieć rzucić na Ciebie swoje zaległości. Nie pozwól na to, bo potem ty będziesz się tłumaczyć, a po co? Czasem trzeba się wykazać większą asertywnością, nawet jak to sprawi, że ktoś będzie Cię mniej lubił.