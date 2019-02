Horoskop dzienny na czwartek 14 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 14 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Jeżeli będziesz mieć taką możliwość, zrezygnuj z prac zespołowych na rzecz indywidualnych zajęć. Masz duże umiejętności i kompetencje, ale posiadasz wrodzoną skromność, przez co twoje starania są często niedoceniane. Jeżeli zależy ci na zmianie sytuacji, powinieneś zacząć działać. W twoim otoczeniu jest dużo głośnych, pewnych siebie osób, które nie mają oporów, by zawalczyć o swoje. W rzeczywistości ich doświadczenie wcale nie jest większe niż twoje.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Pewna osoba zawiodła twoje zaufanie. Szanuj swój czas i nie szukaj kontaktu z ludźmi, którzy nie wykazują nim zainteresowania. Znasz kogoś znacznie bardziej wartościowego, kto idealnie sprawdziłby się w roli przyjaciela. Nie bądź zamknięty na kontakty z innymi i nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Niedługo wydarzy się coś, co zupełnie zmieni Twoje podejście do pewnych spraw. Pamiętaj, żeby nie oceniać książki po okładce. Niektórzy zyskują przy bliższym poznaniu.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Niezwykle ciężko jest ci się zmobilizować do wykonania pewnych obowiązków , jednak odkładając powierzone zadanie w nieskończoność, tylko pogarszasz swoją sytuację. Jeżeli w końcu nie zaczniesz działać, zaległości dadzą o sobie znać z nawiązką, a obarczony pracą nie będziesz mieć czasu na życie towarzyskie. Jeżeli czujesz, że pewne zagadnienia są dla ciebie niezrozumiałe, zwróć się do osób bardziej doświadczonych. Wzbudzasz u innych sympatię i bez problemu znajdziesz dobrych pomocników.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Przed tobą czas zmian. Stary porządek, do którego przywykłeś, ulegnie zmianie na rzecz czegoś zupełnie innego. Z natury jesteś osobą zorganizowaną, uporządkowaną i bardzo sentymentalną, dlatego zaistniała sytuacja nie będzie ci na rękę. Mimo wszystko spróbuj zbyt szybko się nie zniechęcać. W najmniej spodziewanym momencie sprawy przybiorą zaskakująco pozytywny obrót, a wszystko zakończy się dla ciebie korzystnie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż przywykłeś do stabilizacji i sprawdzonych rozwiązań, najwyższy czas się przełamać. Odrobina szaleństwa wyjdzie ci na dobre. Niedługo pewien znajomy podsunie ci do głowy pomysł, na którego realizację wcześniej nie dałbyś się namówić. Próbowanie nowych rzeczy pomoże skończyć z rutyną. Wyzwania nadejdą zarówno w życiu towarzyskim, jak i zawodowym. Podejmij je, a nie będziesz żałować.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie słuchaj niedowiarków. Masz przed sobą konkretny cel, na którym powinieneś się skupić i to twoje marzenia, a nie sugestie innych, powinny mieć w tej kwestii kluczowe znaczenie. Chociaż niektóre rzeczy przychodzą ci trudniej, niż innych, nadrabiasz wytrwałością i zdyscyplinowaniem. Nie zbaczaj z obranej ścieżki. Jest dobra, a sukces przyjdzie szybciej, niż myślisz. Wówczas ci, którzy w ciebie nie wierzyli, zrozumieją swój błąd.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) W najbliższym czasie warto zatroszczyć się o rozwój kariery zawodowej. Gwiazdy zwiastują korzystne warunki do samorozwoju. Jeżeli myślisz o podjęciu dodatkowego kursu, który miałby na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedz, że to dobry pomysł. Warto także pomyśleć o nauce nowego języka. Masz otwarty, głodny wiedzy umysł. Wykorzystaj sprzyjającą passę.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Dziś twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię już od pewnego czasu, powie o kilka słów za dużo. Szala goryczy przeleje się w momencie, gdy wykorzysta sprawę prywatną jako argument w jednej sprawie. Choć będzie ci ciężko zapanować nad emocjami, postaraj się ważyć słowa. Twoją reakcję będzie obserwował ktoś, na kogo opinii ci zależy. Nie pozwól, by zmienił o tobie zdanie pod wpływem jednorazowej sytuacji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Uważaj, w twoim otoczeniu przebywa plotkarz. To osoba głośna i głodna sensacji. Chętnie wykorzysta wszystkie usłyszane rozmowy do osiągnięcia własnych celów. Wydarzenia ostatnich dni skierowały jej uwagę na ciebie. Postaraj się warzyć słowa i nie zwierzać z ważnych spraw ludziom, do których nie masz zaufania. Pozornie niewinne plotki mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.