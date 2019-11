WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na czwartek 14 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Horoskop zwiastuje wodnikom dużą pomyślność. Wreszcie pojawi się szansa na realizację planu, który chodził ci po głowie od dłuższego czasu. Zostaniesz zaproszony na interesujące wydarzenie, na którym będziesz miał szansę poznać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Mimo zmęczenia warto skorzystać z okazji. Ktoś poprosi cię również o radę dotyczącą spraw prywatnych. Dokładnie przemyśl swoją odpowiedź. Jej skutek będzie bardziej znaczący, niż ci się wydaje. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przypomina, żebyś nie odkładał ważnych spraw na ostatnią chwilę. Jeżeli nie chce być obciążony, rozwiązuj problemy, gdy tylko się pojawią. W przeciwnym razie zostaniesz obarczony natłokiem obowiązków. Los przygotował dla ciebie pewne wyzwanie. Masz odpowiednią wiedzę i kompetencje, żeby mu podołać, jednak zadanie jest pracochłonne. Jeżeli się zmobilizujesz, zdołasz wykonać je w wyznaczonym terminie. Na pracowitych i zdeterminowanych czeka atrakcyjna nagroda. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Nie doszukuj się podstępu tam, gdzie go nie ma. Horoskop przeczuje, że osoba, z którą nie łączą cię zbyt ciepłe relacje, próbuje odpokutować za dawne przewinienia. Potrzeba czasu, aby zrozumieć pewne błędy i przemyśleć swoje zachowanie. Nie odwracaj się plecami do kogoś, kto podaje ci dłoń na zgodę. Jesteście bogatsi o pewne doświadczenia, a wasz sposób myślenia również uległ zmianie. Ocieplenie relacji dobrze wpłynie na waszą współpracę. Pamiętaj, że najlepiej pracuje się w dobrej atmosferze. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) W najbliższym czasie powinieneś powstrzymać się od zbędnych wydatków i poważnie pomyśleć o oszczędzaniu. Horoskop przeczuwa, że już niedługo dostrzeżesz wyjątkowo atrakcyjną ofertę, w którą warto zainwestować większą sumę pieniędzy. Nie działaj pochopnie i ustal dokładny plan działania. W razie problemów zwróć się o radę do zaufanych, przedsiębiorczych członków rodziny. Uważaj jednak na zawistnych znajomych, czekających na twoje potknięcie. Choć nie zdajesz sobie z tego sprawy, twoje sukcesy budzą zazdrość wielu współpracowników. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż jesteś niedoceniany przez otoczenie, już niedługo przekonasz niedowiarków do swoich racji. Horoskop zwiastuje sukcesy w sprawach zawodowych. Wykażesz się pomysłowością i znajdziesz niebanalne rozwiązanie pewnego problemu, czym zaimponujesz wpływowym osobom. Pamiętaj jednak, żeby się nie wywyższać, ale zachować skromność i pokorę. Dzięki takiemu podejściu zyskasz sympatię innych. To dobry moment na spotkania towarzyskie. Nadarzy się okazja do bliższego poznania osoby, z którą chciałeś się spotkać już od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Według horoskopu okres pełen napięć będzie spowodowany gwałtowną zamianą zachowania pewnej osoby. Znajomy, który zwykle jest chodzącą oazą spokoju, w najmniej spodziewanym momencie pokaże swoje drugie oblicze. Postaraj się utrzymać nerwy na wodzy i nie daj się wciągnąć w cudze konflikty. Niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna okazja do rozwoju kariery zawodowej. Zaangażowany w niesnaski, możesz ją ominąć. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Według twojego dziennego horoskopu przejawiasz skłonność do odkładania ważnych spraw na później. W najbliższym czasie ten nawyk może być tragiczny w skutkach, bo jeżeli nie zmienisz podejścia, nim się obejrzysz, obciążą cię liczne zaległości. Zmobilizuj się do pracy i ułóż konkretny plan działania. Na szczęście masz wokół dobrych doradców, którzy chętnie wesprą twoje działania. Najgorszym, co możesz zrobić, jest podejmowanie się działań wykraczających poza twoje kompetencje. Lepiej przyznać się do braku wiedzy, niż popełnić poważny błąd, którego skutki odczują osoby trzecie. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop uprzedza, że dzień zacznie się dość stresująco. Przez nieprzewidziane sytuacje losowe, będziesz zmuszony zmodyfikować swoje plany. Miej oczy dookoła głowy, uważnie słuchaj, co mówią inni i nie spóźniaj się na ważne spotkania. To nie najlepszy moment na podejmowanie zupełnie nowych wyzwań, w tym wykonywanie zadań, które wykraczają poza twoje standardowe obowiązki. Nadmiar pracy sprawi, że nie znajdziesz na to czasu. Na odpoczynek będziesz mógł pozwolić sobie dopiero w godzinach wieczornych. W najmniej spodziewanym momencie usłyszysz zaskakującą wiadomość, przez którą zmienisz zdanie na temat zachowania pewnej osoby. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop przeczuwa, że cięższy okres nareszcie mija i los zacznie ci sprzyjać w kwestiach finansowych. W najbliższym czasie możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki. Zamiast wydawać wszystko od razu, wciel w życie konkretny plan i zacznij odkładać pieniądze na konkretny cel. Sprzyjający bieg wydarzeń sprawi, że marzenie, które wcześniej zdawało się poza twoich zasięgiem, będzie coraz bardziej realne. Nie przeznaczaj oszczędności na przyziemne przyjemności, ale zacznij odkładać je na coś, co poprawi komfort twojego życia. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Ostatnio skorpiony są szczególnie rozkojarzone i ciągle bujają w obłokach. Najwyższy czas wziąć się w karby i wreszcie zmobilizować do działania. Twój horoskop przypomina, że nadchodzi czas wyzwań. Jeżeli chcesz im podołać, powinieneś być skoncentrowany i gotowy do nauki nowych rzeczy. Myślami wciąż krążysz wokół pewnej osoby, jednak wiedz, że to nie jest najlepszy moment na rozwój spraw sercowych. Najpierw poczekaj, aż ustabilizuje się napięta sytuacja w pracy. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Nie twórz sztucznych problemów i nie dopatruj się utrudnień tam, gdzie ich nie ma. Horoskop dostrzega, że ostatnio przejawiasz tendencję do brania na siebie zbyt wielu obowiązków. Chcesz wesprzeć innych, ale twój stres zaczyna stopniowo udzielać się otoczeniu, przez co uzyskujesz efekt odwrotny do zamierzonego. Najwyższy czas, byś oddzielił życie prywatne od zawodowego i zaczął gospodarować więcej czasu na należyty odpoczynek. Praca wykończonego organizmu jest mniej produktywna, a twój kiepski nastrój ma zły wpływ na bliskich, którzy coraz bardziej się o ciebie martwią. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Do odważnych świat należy, nie ukrywaj więc tego, co naprawdę myślisz. Dziś czeka cię dzień pełen wyzwań. Zostaniesz postawiony w trudnej sytuacji. Pewna siebie, lubiąca być w centrum uwagi osoba, zacznie wymagać od ciebie działań, na które nie będziesz chciał się zgodzić. Twój horoskop ostrzega, że jeżeli jej ulegniesz, szybko zaczniesz tego żałować. Broniąc swoich racji, nie prowokuj jednak niepotrzebnych kłótni. Kluczem do rozwiązania sprawy będzie szczera, spokojna rozmowa. 