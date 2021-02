Horoskop dzienny na czwartek 11 lutego 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Ktoś może wam pomóc w kłopotliwej sytuacji. Niektórzy z was mogą otrzymać wsparcie finansowe. Możecie też liczyć na awans, nagrodę lub podwyżkę. Wyjaśnicie sporne kwestie. Dążcie do zachowania równowagi.

Baran (21.03-19.04) Osiągniecie pełne porozumienie ze swoim otoczeniem. Część z was zawrze bardzo korzystną umowę. Zapowiadają się szczęśliwe chwile we dwoje. Bądźcie szczerzy, otwarcie informujcie o swoich potrzebach i uczuciach.

Byk (20.04-22.05) Skupicie się na tym co jest dla was dobre, a co wpływa niekorzystnie. Część z was poświęci swój czas na uporządkowanie swojej przestrzeni życiowej. Zachowajcie wiarę w siebie, a wiele spraw się wyjaśni. Nie zrażajcie się trudnościami, konsekwentnie realizujcie to co zaplanowaliście.