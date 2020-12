Horoskop dzienny na czwartek 10 grudnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na czwartek 10 grudnia? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dziś zapragniesz kontaktu z naturą. Dlatego po wszystkich obowiązkach wybierzesz się na spacer lub do lasu. Poprzytulasz się do drzew i odpoczniesz. Wieczorem postawisz na zdrowy sen.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie podejmuj pochopnych decyzji szczególnie pod namową kogoś z rodziny. Zanim się zdecydujesz na działanie, przemyśl to lub przedyskutuj. Być może staniesz przed wyborem, pomóc swoim kosztem lub stracić kontakt w rodzinie.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziś petenci mogą być Twoim największym zmartwieniem i problemem. Telefony będą się urywały, maile przychodziły jeden za drugim, tylko z rozwiązywaniem tych spraw nie za bardzo nadążysz. Nie denerwuj się. Jutro nadgonisz zaległości.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś zapragniesz zrobić coś zupełnie inaczej. Zapragniesz spędzić np. dzień na diecie wegańskiej lub wydasz dużo pieniędzy na maseczki i kadzidełka. Wieczorem też zaczniesz zastanawiać się nad swoim życiem i znajdziesz coś, co zapragniesz zmienić na stałe.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś możesz mieć okazję do ciekawych spotkań i zawierania nowych znajomości. Na dodatek, jedno ze spotkań może okazać się ważne i przynieść Ci wymierne korzyści. Tylko nie plotkuj za dużo, a będzie dobrze.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś masz szansę przekonać się, jak to jest nadganiać i poprawiać błędy innych osób. A co ważniejsze osoby te nie przyznają się, że to jest ich wina, tylko zwalą winę na Ciebie, że się czepiasz. Nie przejmuj się tym, tylko rób swoje, czas pokarze, kto miał rację.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz zauważyć, że Twoja intuicja działa mocno i bardzo dobrze. I choć raczej wolisz rozumowe podejście do problemów i spraw, to tym razem postanowisz posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Dobrze na tym wyjdziesz.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Możesz dziś łatwo się irytować, jednak mało dasz po sobie poznać. Na szczęście po południu będziesz miała okazję miło spędzić czas i się zrelaksować. Skorzystaj z tego.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Doskonały dzień na załatwianie trudnych spraw i zmianę złych nawyków. Może to być najaktywniejszy dzień w tygodniu. Ale za to będziesz zadowolona z tego, co dziś osiągniesz.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie ukrywaj dziś swoich pomysłów przed innymi. Przekonasz się, że są one interesujące nie tylko dla Ciebie. Na dodatek wieczorem mogą zaskoczyć Cię wiadomości z rodziny. A będą one miłe. Możesz dostać zaproszenie na ślub.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Masz dziś doskonały dzień na randkę. Jak jesteś w związku, to wyciągnij swoją drugą połówkę na spacer lub do kawiarni. Jak jesteś wolna, to randka może okazać się bardzo obiecująca na przyszłość.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Będziesz nadwrażliwy i bardzo przesądny. Dlatego na wszystko będziesz zwracać szczególną uwagę. Z tego stresu i napięcia po całym dniu, wieczorem zrobisz sobie kulinarną rozpustę. Tak by poprawić sobie humor.