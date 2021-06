Homofobia przyczyną groźnych chorób wśród osób LGBT. "Badanie dostarcza mocnych dowodów"

Homofobia może być źródłem wielu groźnych chorób wśród osób LGBTQIA+. Słowa specjalisty w dziedzinie profilaktyki i zdrowia społecznego, profesora David M. Huebnera z Uniwersytu George'a Washingtona, przytacza m.in. portal scitechdaily.com. Ekspert jest głównym autorem badania, które naukowcy przeprowadzili po to by, sprawdzić wpływ reakcji organizmu na niebezpieczeństwo fizyczne lub zagrożenie psychologiczne. Z wcześniejszych badań w tym zakresie wynikało już, że powtarzalność wywoływanych tą drogą reakcji prowadzi do rozwoju problemów zdrowotnych, powodując zmiany w organizmie.