Holandia. Strony z wynikami testów na koronawirusa celem cyberataku

Z uwagi na rosnącą liczbę przypadków koronawirusa, Holandia znalazła się na liście krajów, których obywatele muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami przy wjeździe do niektórych państw. Szef organizacji branży turystycznej ANVR obawia się, że może to odbić się na działających w sektorze turystycznym przedsiębiorcach. - Francja żąda obecnie od Holendrów negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa z ważnością 24 godzin, to absurd - stwierdził w rozmowie z "De Telegraaf".