Historyczny sukces prawicy w Holandii. Nie chcą imigrantów i UE

Sprzeciw wobec imigracji i zapowiedź wyjścia z UE dały historyczny sukces holenderskim nacjonalistom. – Arogancja i głupota zostały ukarane – ogłosił Thierry Baudet, lider prawicowej partii. Wielka fala migracji została zatrzymana, ale problemy nie zostały rozwiązane.

Thierry Baudet, przywódca eurosceptycznej i antyimigranckiej partii Forum na rzecz Demokracji (FvD) nie posiada się z radości. W wyniku przeprowadzonych 20 marca wyborów lokalnych jego ugrupowanie, w najgorszym wypadku, stanie się drugą siłą polityczną w holenderskim senacie. Skład wyższej izby parlamentu zależy od rezultatów glosowań do władz prowincji.

Sprzeciw wobec imigracji i UE

Afrykanie idą do Europy. Ryzykują życiem, a potem żałują

Skład 75-osobowej wyższej izby holenderskiego parlamentu nie jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich, tylko przez przedstawicieli zgromadzeń lokalnych. Dlatego głosowanie 20 marca było tak ważne. Dotychczas FvD nie była reprezentowana w parlamencie, a już teraz wiadomo, że po wyborach do Senatu, które odbędą się w maju 2019 r., uzyska 12 mandatów. Partie Baudeta i Wildersa będą miały 21 proc. miejsc w Senacie. W ten sposób rządząca koalicja liberałów, chadeków i zielonych utraci większość w izbie.

Włochy o włos od tragedii

Proporcje inaczej wyglądają w Niemczech, Grecji, Francji czy we Włoszech, gdzie "protest" pochodzącego z Senegalu kierowcy autobusu niemal doprowadził do masakry. Mężczyzna podpalił swój pojazd, w którym było 51 uczniów z zamiarem zwrócenia uwagi na los imigrantów tonących w Morzu Śródziemnym w drodze do Europy.