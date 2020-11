Henryk Gulbinowicz. Arcybiskup Józef Kupny: ofiarom należy się słowo "przepraszam"

Arcybiskup Józef Kupny napisał list do duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej. Pismo było w niedzielę odczytywane w parafiach. Na początku duchowny przywołuje przypowieść Jezusa o talentach, nawiązując do odczytywanej tego dnia Ewangelii. Metropolita tłumaczy, że rozważa ten fragment Ewangelii w odniesieniu do komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ws. kardynała Henryka Gulbinowicza - podaje Katolicka Agencja Informacyjna.