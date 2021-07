"Gwałtu nie było, bo ofiara nie krzyczała". Ciąg dalszy bulwersującej sprawy

Ofiara nie krzyczała głośno, to znaczy, że sprawca nie używał przemocy, gwałtu nie było - tak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu tłumaczył złagodzenie kary wobec mężczyzny skazanego za gwałt na 14-letniej siostrzenicy. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego.