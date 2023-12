Gwałtowne zmiany pogody w Tatrach. Mamy prognozę na najbliższe dni

- W sobotę możemy spodziewać się mrozu, silnego wiatru oraz opadów śniegu, co zdecydowanie zwiększy ryzyko lawinowe. W niedzielę w Zakopanem zacznie się odwilż, a kolejne dni przyniosą dodatnie temperatury. We wtorek odwilż może dotrzeć nawet do szczytu Kasprowego Wierchu - mówi.