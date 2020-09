Grzyby. W lasach jest ich pełno. Czytelnicy chwalą się koszami pełnymi grzybów

Grzyby. Ruszył sezon - w lasach jest ich pełno

Warunki pogodowe, czyli opady deszczu i wysokie - jak na wrzesień - temperatury sprawiają, że w lasach jest urodzaj grzybów. Korzystają z tego grzybiarze, którzy z wypadów do lasów wracają z koszami pełnymi grzybów. Na platformę dziejesie.wp.pl dostajemy zdjęcia od naszych czytelników, którzy chwalą się zbiorami.

Wielu grzybiarzy wraca z lasu z koszami pełnymi grzybów . To dowód na to, że w lasach jest urodzaj i warto wybrać się na grzybobranie. Korzyści z tego jest wiele. Nie chodzi tylko o zbieranie grzybów, ale także o odetchnięcie świeżym powietrzem. Dużo grzybów jest na Mazurach, czego potwierdzeniem są słowa pani Iwony, która z grzybobrania wróciła z pełnym koszem i pewnie żałowała, że nie wzięła ze sobą większego kosza.

Grzyby. Uwaga na mandaty

Grzybobranie to jedno z najpopularniejszych hobby wśród Polaków, którzy zwłaszcza w weekendy tłumnie wybierają się do lasów i poszukują skarbów runa leśnego. Jednak czasem grzybobranie może zakończyć się mandatem. Straż leśna może ukarać mandatem od 20 do nawet 500 złotych. Czego nie można robić na grzybach?