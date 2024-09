Grupa Żabka, Fundacja Mare i UNEP/GRID-Warszawa we wspólnej akcji na rzecz oczyszczania Morza Bałtyckiego

30-litrowy pojemnik wykonano z pochodzącego z recyklingu polietylenu, co sprawia, że jest on bardzo odporny na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Kosz jest w stanie w ciągu roku zebrać do 1,4 tony odpadów, a przy tym nie stanowi zagrożenia dla organizmów morskich – dwucentymetrowe otwory pozwalają na swobodne wpływanie i wypływanie z jego wnętrza małych ryb i krewetek.