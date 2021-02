Grigor Szaginian nie żyje. Radny świętokrzyski miał 63 lata

Grigor Szaginian nie żyje. To znany lekarz i radny sejmiku

Świercz podkreślił, że Grigor Szaginian był bardzo popularny w regionie, o czym może świadczyć jego wynik z wyborów samorządowych. - Był wybierany z dużym poparciem. Po raz pierwszy wszedł do sejmiku z siódmego miejsca. To świadczy o tym, jak bardzo był poważany w okręgu wyborczym. To ogromna strata dla województwa, Ostrowca Świętokrzyskiego i naszego środowiska politycznego - zaznaczył radny.