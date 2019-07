Greta przepłynie Atlantyk na amerykański szczyt klimatyczny

16-letnia szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została zaproszona na szczyt klimatyczny ONZ w USA oraz COP25 w Santiago de Chile. Dziewczyna pojawi się na wydarzeniach. Podróż zajmie Grecie jednak więcej czasu, ponieważ zdecydowała się na nietypowy środek transportu.



Dorośli "hejtują", nastolatka ma ważniejsze sprawy na głowie

- Nie przejmuję się hejtem i atakami ze strony osób zaprzeczających istnieniu kryzysu klimatycznego. Po prostu ich ignoruję. To przezabawne, ponieważ są tak zdesperowani. Jeśli nie mają do czego się przyczepić, to po prostu zmyślają. To jednocześnie bardzo smutne, ale i śmieszne - odniosła się Greta do osób krytykujących jej aktywność .