Grecja otworzyła granice. Koronawirus powrócił

Grecja otworzyła granice. Szybko jednak się okazało, że to nie był do końca dobry pomysł. Wśród turystów, którzy przylecieli do Aten, wykryto 12 przypadków koronawirusa.

Grecja znów ma problem z koronawirusem (Getty Images)