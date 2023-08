Gotowi? To będzie przełom. Najnowsza prognoza pogody

W nocy będzie pogodnie. Lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum od 10 do 12 stopni, do 16 stopni na zachodzie. W dolinach górskich od 6 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.