Gorzów Wielkopolski. W kamienicy wybuchł gaz

​Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu gazu w jednej z kamienic w Gorzowie Wielkopolskim. Na miejscu działają strażacy, policja i inspektorzy nadzoru budowlanego.

Do eksplozji doszło przed godziną 10. w mieszkaniu na parterze kamienicy przy ul. Łokietka. Strażacy interweniowali błyskawicznie, bo budynek znajduje się naprzeciw strażnicy i komendy miejskiej straży. Do akcji skierowano pięć zastępów, na miejscu pojawiło się też pogotowie. Z mieszkania, w którym doszło do wybuchu, została wyniesiona 71-letnia kobieta. Była poważnie poparzona. Skarżyła się na problemy z sercem i stres spowodowany wybuchem. Zmarła w szpitalu.