Górski Karabach. Dziesiątki zabitych. Ponad 100 osób jest rannych

Co najmniej 21 osób nie żyje, a ponad 100 jest rannych w walkach na granicy Armenii i Azerbejdżanu. To pierwsze informacje dotyczące ofiar i rannych. Do zaprzestania działań wojennych wezwał Władimir Putin.

Górski Karabach. Są ofiary i ranni (PAP)