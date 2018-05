Góra św. Anny: wybuch biopaliwa. 6 osób rannych, w tym czwórka dzieci

Nieszczęśliwy wypadek na Górze św. Anny w województwie opolskim. Grupa harcerzy miała tam uczcić pamięć powstańców śląskich. Podczas dolewania do znicza biopaliwa doszło do eksplozji. 6 osób jest poparzonych.

- Dzieci i młodzież były poza pomnikiem, ponieważ dopiero schodzili się, pierwsza drużyna próbowała się ustawić. W międzyczasie jedna z osób próbowała dolać cieczy, żeby ogień płonął, w tej czaszy, w której zwykle ogień płonie. To rozprysło i nastąpił wybuch - opowiada Radiu Opole Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP.

21-latek, który jak informuje Radio Opole ma poparzenia ok. 20 proc. ciała, został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala w Siemianowicach-Śląskich. Trzy osoby karetkami przewieziono do szpitali w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu.