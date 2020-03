WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany wydarzenia + 1 going 35 min. temu Going. apeluje - zostań w domu! 10 marca 2020 roku, powołując się na ustawę dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu wszystkich masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i powodowana przez niego choroba, COVID-19. Wirus jest wyjątkowo niebezpieczny dla osób starszych i przewlekle chorych, które mają osłabiony układ odpornościowy, natomiast za rozprzestrzenianie wirusa odpowiadają przechodzący chorobę bezobjawowo młodzi ludzie, nieświadomie bywający w większych skupiskach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnia, że organizatorzy imprez są prawnie zobligowani do zwrócenia pieniędzy za zakupione bilety na odwołane wydarzenia, natomiast Going. - promotor wielu wydarzeń artystycznych w Polsce - proponuje w jaki sposób spędzić czas w domu, nie wychodząc na koncerty i inne eventy artystyczno-rozrywkowe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Artykuł sponsorowany #zostańwdomu W mediach społecznościowych - głównie na Facebooku, Twitterze i Instagramie - od kilku dni króluje hashtag #zostańwdomu. Dobrowolne poddanie się izolacji jest jednym ze sposobów zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa, a jednocześnie może stać się okazją do nadrobienia rodzinnych zaległości. Wiele polskich firm, śladem zagranicznych korporacji, przechodzi na pracę zdalną lub proponuje swoim pracownikom wybranie zaległych urlopów. Rodzice dzieci w wieku do ośmiu lat mają możliwość skorzystania z wprowadzonego specjalnie na tę okazję zasiłku opiekuńczego i pozostania z dzieckiem w zaciszu własnego domostwa. Rząd podjął drastyczne kroki, aby zapewnić polskim obywatelom bezpieczeństwo, a Going. podpowiada, jak można zapewnić dzieciom i dorosłym interesujące, ciekawie spędzone dni. Na początek - telewizor Telewizory spotkać można w większości gospodarstw domowych w Polsce, mimo że nie we wszystkich odbierają one naziemną lub płatną telewizję. W dobie platform streamingowych, telewizor służyć może również jako odbiornik nastawiony wyłącznie na współpracę z takimi platformami jak Netflix czy HBO GO. Czas spędzony w domu, w otoczeniu najbliższej rodziny, można spędzić na obejrzeniu świetnego serialu, wieczornym oglądaniu doskonałych filmów fabularnych lub dokumentalnych, ale również na słuchaniu koncertów transmitowanych z największych sal koncertowych na świecie. Ogromną popularnością cieszą się nagrane wcześniej i odtwarzane przez stacje muzyczne koncerty Unplugged oraz sety nagrywane przez światowej klasy DJ'ów. Zarówno fani kina, jak i muzyki znajdą w sieci coś dla siebie, aby spędzić czas w domu, nie nudząc się. Gry planszowe i komputerowe Gry komputerowe stanowią raczej rozrywkę dla jednej osoby, ale w przypadku posiadania więcej niż jednego komputera w domu i zainteresowania większej liczby członków rodziny grami komputerowymi można zorganizować turniej w trybie Multiplayer. Świetnie w przypadku rozgrywki z nastoletnimi dziećmi sprawdzi się seria Heroes of Might and Magic, która rozwija zdolności strategiczne dziecka, jednocześnie ciesząc oczy kolorową planszą i mnogością elementów gry. Dla tradycjonalistów polecane są gry planszowe. Na rynku dostępnych jest wiele planszówek, możliwych do zakupu również w sklepach wysyłkowych. Dla młodszych dzieci, grających z rodzicami, szczególnie polecana jest seria Catan czy Talizman: Magia i Miecz. Starsi miłośnicy gier planszowych dobrze poradzą sobie z takimi tytułami jak Chaos w Starym Świecie z uniwersum Warhammera czy Empires: Age of Discovery. materiały partnera Podziel się Czas dla rodziny Przymusowa izolacja, której poddawani są Polacy, brak możliwości spotkania się w kawiarni czy pubie oraz zakazy organizacji i uczestnictwa w imprezach masowych sprawiają, że nagle znajduje się mnóstwo czasu dla własnej rodziny. Warto zadbać o to, aby wykorzystać ten czas jak najlepiej. Wspólne gotowanie, posiłki, sprzątanie oraz odpoczynek z książką i dobrą kawą nie powinny zostawiać w świadomości poczucia przymusu, ale powinny przychodzić naturalnie i dawać satysfakcję. Czasu spędzonego z rodziną nie da się później nadrobić, gdy wszyscy wrócą do swoich obowiązków po okresie kwarantanny. W tym szaleństwie, które ogarnęło cały kraj należy jednak pamiętać o kilku podstawowych rzeczach: zamknięcie szkół i uczelni wyższych nie oznacza wakacji dla uczniów - rodzice powinni znaleźć im interesujące zajęcia, a wiele przykładów wymieniono wyżej jako polecane przez https://goingapp.pl/;

częste mycie rąk i ogólne dbanie o higienę osobistą zwiększa ochronę przez zarażeniem wirusem SARS-CoV-2;

częste mycie rąk i ogólne dbanie o higienę osobistą zwiększa ochronę przez zarażeniem wirusem SARS-CoV-2;

pozostając w gronie rodzinnym, należy pamiętać o starszych członkach rodziny, szczególnie narażonych na zarażenie - można zrobić im zakupy, porozmawiać przez Skype lub przez telefon i nie narażać ich niepotrzebnie na styczność z potencjalnymi patogenami. Co dalej? Większość koncertów i wydarzeń artystyczno-rozrywkowych, które zostały odwołane lub przełożone, miały odbyć się w miesiącach marcu i kwietniu. Strony internetowe organizatorów przekazują swoim klientom dokładne informacje dotyczące zwrotu pieniędzy lub przeniesienia daty eventu. W tej chwili wiadomo, że spośród największych wydarzeń muzycznych w Polsce odwołany lub przeniesiony nie został Open'er Festival, który odbędzie się w dniach 1-4 lipca, niezagrożony jest również Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty i wydarzenia odbywające się w drugiej połowie roku. O ewentualnym przedłużeniu okresu kwarantanny i stanu zagrożenia epidemicznego na bieżąco będą informowały wszystkie stacje radiowe i telewizyjne, i dopiero po takich ogłoszeniach będzie wiadomo, co dalej z wydarzeniami artystycznymi w Polsce.