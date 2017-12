Gigantyczny rachunek za prąd. Myślała, że to przez lampki choinkowe

58-letnia Amerykanka przeraziła się, gdy zobaczyła rachunek za prąd. Kwota opiewała na 284 miliardy dolarów. Kobieta myślała, że tak wysoką kwotę mogły wygenerować świąteczne lampki powieszone wokół domu, jednak na szczęście był to jedynie błąd dostawcy - informuje Fox News.



- Niedawno podłączaliśmy lampki choinkowe i pomyślałam, ze może coś zepsuliśmy i stąd taka kwota na rachunku - powiedziała w rozmowie z "Erie Times-News". Kobieta była w szoku, jednak postanowiła wyjaśnić sprawę z dostawcą, bowiem termin zapłaty był bardzo bliski. Pierwszą ratę w wysokości 28 tysięcy dolarów kobieta miała zapłacić do końca grudnia.

Jednak jeden telefon do dostawcy wszystko wyjaśnił. Zaszła pomyłka. Rzeczywista kwota do zapłaty wynosi 284 dolary i 46 centów, a dostawca prądu nie umiał wyjaśnić skąd wzięły się miliardy do zapłaty, jakie widniały na rachunku.