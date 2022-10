Generał mówi o ataku jądrowym ze strony Rosji. "Show must go on"

- Show must go on (przedstawienie musi trwać – przyp. red.). A więc nieważne, co naprawdę możemy zrobić, ważne, by druga strona zaczęła się bać. W efekcie osiąga się stan wewnętrznej projekcji zagrożenia. Ukraina oczywiście zdaje sobie sprawę, że Putin dostając baty na froncie, nie ma nic do stracenia. Ale Rosja bronią atomową nie wygra tego konfliktu. Chyba, że obróciłaby Ukrainę w popiół, a tego nie zrobi – uważa ekspert ds. bezpieczeństwa.