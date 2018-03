Gen. Jaruzelski też degradował. W sumie 1356 żołnierzy żydowskiego pochodzenia

W Polsce toczy się dyskusja, czy odebranie Jaruzelskiemu stopnia generała to dobry pomysł. – Sam jako minister podpisał setki wniosków o odebranie stopnia wojskowego żołnierzom pochodzenia żydowskiego – przypomina w rozmowie z WP dr Andrzej Boboli z IPN.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawę, która odbierze wysokie stopnie wojskowe żołnierzom "działającym przeciwko własnemu narodowi" . W tej grupie mają się znaleźć m.in. Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. - Ta ustawa to policzek dla wszystkich wojskowych, którzy służyli jeszcze przed ’89, a także ich rodzin - w piątkowej rozmowie Monika Jaruzelska skrytykowała działania PiS. - To działa na elektorat, który ma psychologiczną potrzebę zemsty i linczu - dodała.

Tymczasem, jak twierdzą historycy IPN, jej ojciec odpowiada za ogromną liczbę degradacji z wcześniejszych lat. - Generał Jaruzelski podpisywał rozkazy pozbawiające stopnia wojskowego wielu polskich oficerów, którzy po marcu 1968 roku byli zmuszeni do wyemigrowania z kraju - mówi WP prof. Jerzy Eisler, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Jak udało mu się ustalić, opinia publiczna przez lata była w błędzie. Panowało bowiem przekonanie, że degradacje miały miejsce wyłącznie do połowy lat 70. Ujawnione niedawno materiały potwierdzają jednak, że ostatnie dokumenty w tej sprawie pochodzą ze stycznia 1982 roku, czyli już po wprowadzeniu stanu wojennego.

"W antyżydowskiej krucjacie LWP maszerowało w pierwszym szeregu"

Po latach generał przyznawał, że nie było to uczciwe. - Krzywda wyrządzona nawet jednemu człowiekowi jest faktem moralnie niegodziwym. A co dopiero, gdy nosi to cechy kategoryzacji zbiorowej i dotyczy środowiska wielu ludzi, w tym zasługujących swą drogą życiowo-wojskową na zaufanie i szacunek – mówił.