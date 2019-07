Gdynia. Mrożący krew w żyłach wypadek podczas skoku na bungee

39-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak podczas wykonywania skoku na bungee, wypięła mu się uprząż. Do wypadku doszło na terenie Parku Europa w Gdyni.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 18. Skoczek spadł na poduszkę powietrzną z kilkunastu metrów. Według relacji świadków, mężczyzna doznał złamań, ale przeżył upadek. Do szpitala zabrało go pogotowie ratunkowe.