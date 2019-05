Gdańsk. Protest przeciwko ukrywaniu pedofilii przed katedrą w Gdańsku-Oliwie. Ksiądz wyrwał transparent

Nie milkną echa filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". W niedzielę przed bazyliką archikatedralną w Gdańsku-Oliwie, kandydaci Wiosny w wyborach do europarlamentu zorganizowali protest przeciwko ukrywaniu pedofilii w Kościele. Jeden z księży wyrwał im transparent. Awanturą skończyła się także podobna akcja przed kościołem w Cieszynie.

- Katedra w Oliwie to symbol zepsucia i pazerności Kościoła katolickiego. W tej świątyni msze odprawia m.in. abp Głódź, a jego wina w kwestii krycia księży pedofilów jest ewidentna - tłumaczy trójmiejskiemu portalowi wyborcza.pl jeden z organizatorów protestu, działacz społeczny Piotr Pawłowski. To on, razem z kandydatami Wiosny: Maciejem Jaroszem i Bożeną Szubińską stanął przed wejściem do świątyni z transparentami z napisami "Stop ukrywania pedofilii w Kościele".

Podobny protest kilka osób postanowiło zorganizować w niedzielę przed kościołem parafialnym św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Tu reakcje wiernych również były zróżnicowane. I to nie tylko z powodu treści trzymanych transparentów, ale faktu, że organizatorzy postanowili uwiecznić swoją pikietę na nagraniach wideo. Nie wszystkim osobom wychodzącym i wchodzącym do kościoła przypadło to do gustu. Doszło do ostrej wymiany poglądów.