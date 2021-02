Gdańsk. Michał Tomaszewski poszukiwany. Życie 20-latka może być zagrożone

O zaginięciu 20-latka policja została poinformowana w poniedziałek przed godziną 23. Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Węsierskiej w Gdańsku i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W domu pozostawił rzeczy osobiste.

Zaginiony 20-latek ma 186 cm wzrostu i waży ok. 100 kg. Ma włosy w kolorze ciemnego blondu do wysokości ucha - z tyłu wygolone i przygarbioną posturę. Opuszczając miejsce zamieszkania był ubrany w czarne spodnie, czarne buty New Balance i skóropodobną czarną kurtka z kapturem, pod którą miał czarną bluzę H&M.