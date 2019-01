Gdańsk. Akcja służb w sądzie. Wyjaśniamy, co się stało

Mężczyzna z nożem w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - taki komunikat zelektryzował media we wtorek rano. Jak informuje reporter WP, sytuacja okazała się fałszywym alarmem, a mężczyzna obierał jabłko.

Tuż po godzinie 9 rano media poinformowały o groźnym incydencie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Do budynku miał wejść mężczyzna przebrany za Rambo - informowało Radio Gdańsk.

Na miejscu był nasz reporter. Okazało się, że sytuacja była niegroźna. Mężczyzna nie miał żadnych złych zamiarów. Przyszedł do sądu w swojej sprawie, a miał przy sobie jedynie mały nożyk, który służył mu do obierania owoców. Został przeszukany i zwolniony do domu.