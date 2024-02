"Gazeta Wyborcza": Grzegorz Braun gasił chanukowe świece w Sejmie, teraz chce być prezydentem w Toruniu

Swojego kandydata na prezydencki fotel w Toruniu Konfederacja ma przedstawić we wtorek, w pierwszych dniach marca. Według nieoficjalnych informacji może nim być kontrowersyjny poseł, znany z akcji z gaśnicą w Sejmie, Grzegorz Braun. Parlamentarzysta pochodzi z Torunia, ale studiował we Wrocławiu, gdzie przyłączył nawet do pacyfistycznej rewolucji Pomarańczowej Alternatywy.