Gangsterskie porachunki w Gdańsku. Klub motocyklowy z niejasnymi powiązaniami

Olgierd L. w przeszłości rządził gdańskim półświatkiem. Słynął z brutalności i licznych napadów. Teraz stoi na czele klubu motocyklowego "Bad Company". Dziennikarze prześledzili jego działalność, który prowadzi do różnych środowisk w tym również do polskiej sceny politycznej.

W gdańskim półświatku Olgierd L. zasłynął z napadów, wymuszeń, handlu narkotykami oraz sutenerstwa. Reporterzy "Superwizjera" TVN24 opisują go jako neonazistowskiego skina i pseudokibica Lechii Gdańsk. Wiele lat spędził w areszcie i więzieniu, między innymi za pobicia, sutenerstwo i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W 2006 roku Olgierd L. dołączył do jednej z gdańskich grup przestępczych, które zajmowały się sutenerstwem, wyłudzaniem kredytów oraz wymuszeniami. Wkrótce sam zaczął kierować gangiem. Olgierd L. był znany z wyjątkowej brutalności. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do notatki służbowej pododdziału antyterrorystycznego z opisem zatrzymania Olgierda L. z 2008 roku. Wynika z niej, że mężczyzna "jest szczególnie niebezpiecznym, zdeterminowanym przestępcą, kierującym grupą przestępczą i posiada przy sobie broń palną, z którą dokonywał napadów".

W lipcu 2009 roku doszło do konfrontacji w Gdańsku Oliwie, jednak bez udziału samego Olgierda L., który wówczas przebywał w areszcie. Jak wspomina były policjant znający sprawę, doszło do "egzekucji", w której brało udział kilkunastu ludzi z nożami i maczetami. - Każdy chciał dźgnąć "Zachara". Kiedy go znaleziono, miał szesnaście ran kłutych oraz obrażenia od kastetów i maczet - dodał były funkcjonariusz. W wyniku odniesionych ran "Zachar" zginął.