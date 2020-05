Fryzjerzy czekają na decyzję rządu. Kiedy kolejny etap odmrożenia gospodarki?

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich?

Wiele wskazuje na to, że salony fryzjerskie i kosmetyczne wznowią działalność 18 maja. Wtedy ma zostać wdrożony trzeci etap odmrożenia gospodarki. Oczywiście salony będą musiały stosować się do przepisów przygotowanych przez radę ministrów oraz rekomendacji ministra zdrowia. Chodzi między innymi o utrzymywanie ścisłego reżimu sanitarnego, by maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.