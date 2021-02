"Frog" wkrótce usłyszy wyrok, zakończył się proces. "Nie widzę poprawy"

O "Frogu" po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy to w sieci opublikowano wstrząsające nagranie z polskich ulic. Na filmie widać, jak kierowca bmw z dużą prędkością wjeżdża na czerwonym świetle na jedno z warszawskich skrzyżowań, po czym mija slalomem jadące wokół niego auta.

W samym roku Robert N. spowodował też zagrożenie na trasie między Jędrzejowem a Kielcami. 31-latek wówczas również poruszał się z nadmierną prędkością i powodował, że pozostali kierowcy byli zmuszeni gwałtownie zmieniać tor jazdy. Nie reagował też na ścigających go policjantów.

Podkreśliła, że gdyby Robert N. siedem lat temu spowodował wypadek, to "uczestniczyłyby w nim wszystkie pojazdy, a mercedes uległby głębokiej deformacji". - Ja nie widzę u oskarżonego żadnej poprawy. Ulica to nie tor, ani scenariusz gry komputerowej, na przykład GTA, którą czasami obserwuję, a mój młodszy syn w nią gra - oznajmiła Mieczykowska, dodając, że prędkość, z którą jechał "Frog" wynosiła około 247 kilometrów na godzinę. Mężczyzna nie posiadał wtedy także uprawnień do kierowania