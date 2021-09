Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Człowiek Roku wybrany

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wręczono nagrodę specjalną i nagrodę polonijną

Podczas uroczystości wręczono także nagrodę specjalną dla społeczeństwa ukraińskiego "za jego wytrwałość". - Ostatnie lata Ukrainy nie są łatwe. (...) Nie wiemy w Polsce, co to wojna. A to społeczeństwo musiało się z tym zmierzyć - argumentował Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej.