Finlandia. Napastnik wtargnął z mieczem do szkoły w Kuopio. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Jedna osoba nie żyje, a dziesięć zostało rannych w wyniku ataku, do którego doszło we wtorek w szkole w finlandzkim Kuopio. Napastnik miał wkroczyć do pomieszczeń szkolnych z mieczem. Mężczyzna został schwytany przez policję.

Finlandia. Do napaści doszło w Kuopio. Zdjęcie ilustracyjne (PAP/EPA)

Policja aresztowała mężczyznę, który miał dokonać we wtorek ataku na pomieszczenia szkolne w Kupio we wschodniej Finlandii. - To obywatel Finlandii, urodzony w tym kraju. Miał ze sobą ostre narzędzie i broń palną - informuje policja na Twitterze. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w pomieszczeniach szkoły Savon Vocational College, które placówka wynajmowała w centrum handlowym Herman.

Zanim mężczyznę schwytano, zdążył zabić jedną osobę i ranić dziesięć innych. Dwie osoby mają poważne obrażenia. Funkcjonariusze nie chcą zdradzić, jaką bronią posługiwał się sprawca ataku, ale świadkowie mówią, że miał ze sobą miecz.

Doszło do strzelaniny z policją. Wśród rannych osób jest napastnik.

Źródło: Ilta Sanomat