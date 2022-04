Finlandia może dołączyć do NATO. Wniosek o członkostwo coraz bliżej

Według Vanhanena następnie rząd i prezydent Finlandii po zasięgnięciu opinii parlamentu mogą rozpocząć formalny proces złożenia wniosku o członkostwo w NATO. Umowa o wejściu do Sojuszu będzie wymagała zatwierdzenia w parlamencie większością dwóch trzecich głosów. "Wygląda na to, że Finowie są w tej chwili w drodze do NATO" - uważa.