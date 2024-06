Finał loterii Kaufland Card - zwycięzcy odebrali samochody Škoda Octavia Combi

Jak dołączyć do programu lojalnościowego?

Wprowadzony w marcu ubiegłego roku program lojalnościowy Kaufland Card odniósł ogromny sukces. Zgromadził ponad 3,8 mln użytkowników i stanowi dziś nieodłączny element codziennych zakupów klientów sieci. Za każdym razem gwarantuje atrakcyjne promocje i okazje do oszczędności. Użytkownicy programu mają dostęp do ofert specjalnych, kuponów dopasowanych do osobistych preferencji zakupowych i mogą korzystać z ofert partnerów programu, by oszczędzać nie tylko w Kauflandzie. Dodatkowo w aplikacji zyskują dostęp do wygodnego tworzenia listy zakupów i wglądu w elektroniczne podsumowanie transakcji, a także akcji promocyjnych. Wszyscy uczestnicy programu robiący zakupy z Kaufland Card zbierają punkty lojalnościowe, które mogą wymieniać na atrakcyjne kupony, zyskując jeszcze więcej korzyści.