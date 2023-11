Filary na polskim niebie. Unikalne zjawisko

Zjawisko słupów świetlnych jest unikalne. Każde źródło światła może je stworzyć, co czyni je jeszcze bardziej fascynującymi. "Dla obserwatora wyglądają jak promienie. Zwykle są powodowane przez światła miasta, takie jak latarnie. Jednak tak naprawdę w odpowiednich warunkach każde źródło światła może stworzyć słup" - wyjaśniał to zjawisko meteorolog AccuWeather, David Samuhel. To pokazuje, jak złożone i nieprzewidywalne mogą być zjawiska optyczne, które mają miejsce w naszej atmosferze.