FAZ: Wybory prezydenckie w Polsce będą bitwą o wszystko

Wygrana opozycji w wyborach prezydenckich w Polsce niemal na pewno doprowadziłaby do wcześniejszych wyborów parlamentarnych - ocenia "Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Autor komentarza zastrzega, że w tej chwili trudno przewidzieć, czy ten wynik sprawi, że PiS będzie bardziej umiarkowany, czy też wpłynie raczej na zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Teoretycznie - jak pisze - PiS nadal może przeprowadzać to, czego życzy sobie kierownictwo partii "skupione wokół przewodniczącego i rzeczywistego przywódcy Polski Jarosława Kaczyńskiego”, ale już nie w dotychczasowym stylu.

"PiS musi nastawić się na debatę. To powoduje, że kontynuacja przebudowy polskiego państwa w kierunku autorytaryzmu będzie trudniejsza i bardziej ryzykowna. Bo ten fragment polityki PiS jest dużo mniej popularny niż polityka socjalna” - ocenia autor komentarza.

Trudniejsza przebudowa państwa

"Przede wszystkim jednak, ze względu na nieumiarkowaną retorykę Kaczyńskiego i jego popleczników wobec przeciwników politycznych, praktycznie nie da się wyobrazić kohabitacji rządu PiS z prezydentem z innego politycznego obozu" - pisze dziennik. "Zwycięstwo kandydata opozycji w wyborach prezydenckich prawie na pewno doprowadziłoby do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Dlatego w Polsce od momentu ogłoszenia wyników niedzielnego głosowania mówi się, że teraz zaczęła się 'walka o wszystko', która potrwa do maja”.

Żądania reparacji mogą powrócić

W ocenie komentatora gazety z taktycznego punktu widzenia wiele argumentów przemawia za tym, że PiS powinien zachować umiar, aby nie wystraszyć centrowych wyborców. "Ale podzielenie świata na dobry i zły, obywateli na 'patriotów' i 'Polaków gorszego sortu' , podsycanie nienawiści do wszelkiego rodzaju mniejszości i mobilizacja przeciw zewnętrznym wrogom (przede wszystkim Niemcom) tak bardzo należy do istoty polskiej prawicy, że wątpliwe jest, czy w ogóle jest zdolna do umiaru” - ocenia "FAZ".