Fale zalały szlak. Nie żyje turysta

Koszmarny wypadek w pobliżu Shelter Cove nad Pacyfikiem w Kalifornii. Nie żyje turysta, którego fale porwały ze szlaku. Na pomoc do wody rzucił się inny mężczyzna, ale nie udało mu się uratować tonącego. Śmiałek sam trafił do szpitala.

Turysty nie udało się uratować (zdj. ilustracyjne)

Źródło: Getty Images , fot: This image is subject to copyright.