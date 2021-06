Euro 2020. MSZ publikuje "Poradnik kibica" dla podróżnych

Najwięcej formalności trzeba będzie dopełnić wjeżdżając do Rosji - aby kibic mógł wjechać do Petersburga konieczne będzie wyrobienie "paszportu kibica", która zwolni go z obowiązku wizowego. Dodatkowo lokalne służby będą wymagały wydrukowanej i zalaminowanej takiego dokumentu. Ze względu na światową pandemię COVID-19 konieczne będzie też okazanie negatywnego testu PCR na obecność koronawirusa z ostatnich 72 godzin oraz wypełnienie stosownego formularza.