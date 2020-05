Etapy odmrażania gospodarki. Zmiany od 18 maja

Od poniedziałku 18 maja działalność wznowić mogą salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje czy "wyspy" w galeriach handlowych. Zgodę na takie działania wydał rząd, który w rozporządzeniu przekazał obowiązujące zasady. Ich działalność będzie jednak ograniczona, co ma zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Odmrażanie gospodarki. Otwarcie restauracji i salonów fryzjerskich

Na to czekali klienci i przedsiębiorcy. Restauracje dotychczas mogły działać jedynie sprzedając dania na wynos. Nie mogły za to przyjmować gości. To ma się zmienić od poniedziałku 18 maja, ale zastosowane mają być specjalne reguły.