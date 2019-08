Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu. Wcześniej były problemy z głosowaniem

Elżbieta Witek została nowym marszałkiem Sejmu. Zanim do tego doszło, posłowie musieli zagłosować. Jednak nie było to takie proste. Jeden z parlamentarzystów przez pomyłkę zagłosował na inną kandydatkę. Teraz chce złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie.



- Przypominam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej wybory z listy. Proszę o uwagę, bo to jest niełatwe głosowanie - mówił Terlecki tłumacząc, co oznaczają różne przyciski na pulpicie. Gdy pytał, czy posłowie są gotowi, by przystąpić do głosowania, wiele osób poprosiło o dodatkowy czas. Na sali plenarnej panowała wrzawa. Widać był, jak posłowie naradzają sie między sobą, jak powinni zagłosować.