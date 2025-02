Elon Musk podał dalej wpis, uderzający w Tuska

Elon Musk powiela hasła, które kilka dni temu opublikowała "Gazeta Polska". "Śledztwo Gazety Polskiej ujawnia, że ​​miliony dolarów amerykańskich podatników, gdy prezydentem był Joe Biden, szły do polskich grup pracujących na rzecz osłabienia PiS i promowania lewicowej polityki" - brzmi wpis, który podał dalej w mediach społecznościowych.

Gen. Koziej przed prorosyjskimi rządami. Mówi, co powinna zrobić UE

Przypomnijmy, że Donald Trump 20 stycznia, w pierwszym dniu urzędowania, podpisał rozporządzenie wstrzymujące na 90 dni wszystkie międzynarodowe programy pomocowe. Tłumaczył to potrzebą dostosowania wydatków do polityki "America First", stawiającej na pierwszym miejscu interesy USA. Federalny sędzia nakazał jednak administracji Trumpa wypłatę środków należnych rządowym kontrahentom i organizacjom non-profit.