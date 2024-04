Ekstrapremie w państwowej spółce. Dla zarządu wybranego za rządów PiS

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. elektrownie i elektrociepłownie we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. 64,6 proc. akcji Bogdanki ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea. Kopalnia należąca do energetycznego giganta regularnie osiąga miliardowe zyski. Z oficjalnych danych wynika, że co szósta tona polskiego węgla pochodzi właśnie z Bogdanki na Lubelszczyźnie.