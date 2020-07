Egzamin ósmoklasisty 2020. Czy nauka zdalna miała wpływ na wynik? Egzaminatorzy komentują

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki testów, do których w czerwcu przystąpili ósmoklasiści. Uczniowie uzyskali średnio 59 proc. z języka polskiego i 46 proc. z matematyki. Egzaminatorzy, którzy sprawdzali prace z tych przedmiotów oceniają, że nauka zdalna niekoniecznie miała wpływ na te wyniki.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły, a jego wynik jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku uczniowie wyjątkowo przystąpili do egzaminu w czerwcu, a nie w kwietniu. Było to związane z epidemią koronawirusa.

Wybierając język obcy uczniowie najczęściej przystępowali do egzaminu z języka angielskiego, z którego średnio uzyskali 54 proc. Z języka polskiego otrzymali średnio 59 proc., a z matematyki - 46 proc.

Spytaliśmy o te wyniki egzaminatorów. Pamiętajmy, że arkusze zostały wydrukowane i przygotowane jeszcze przed pandemią.

Egzamin ósmoklasisty. Egzaminatorzy komentują wyniki Renata, egzaminatorka języka polskiego: - Wyniki są nieco słabsze. Nie wiem, czy nauka zdalna miała na to wpływ większy niż fakt, że jest to drugi rocznik z luką programową po likwidacji gimnazjum i z fatalną podstawą programową. Egzamin z języka polskiego w ubiegłym roku wydawał się znacznie łatwiejszy. Jakby napisany specjalnie po to, by ogłosić sukces reformy.

Dodaje, że w tym roku więcej było wypracowań ocenionych na zero punktów jako niespełniających kryterium realizacji tematu (to dotyczyło opowiadania) lub - choć rzadziej - formy wypowiedzi (po raz pierwszy w charakterze tekstu argumentacyjnego wystąpiło przemówienie).

Tomasz, egzaminator matematyki: - Wydaje mi się, że nauka zdalna nie miała wpływu na wynik egzaminu z matematyki. Te wyniki tegoroczne są porównywalne do poprzedniego roku, nawet nieco lepsze. Moim zdaniem to przez to, że arkusz z tego przedmiotu i schemat punktowania był łatwiejszy, niż w roku ubiegłym.

Podkreśla: - Warto, aby rodzice i przede wszystkim dzieci skupiały się na centylach, bo to one pokazują, ile procent uczniów napisało gorzej, i ile ile procent napisało lepiej. Można porównać swój wynik z wynikami uczniów w całym kraju. I to dopiero pokazuje, ile można jeszcze zrobić, żeby się poprawić z danej dziedziny.

Egzamin ósmoklasisty. Kolejny krok - kwalifikacja do szkoły ponadpodstawowej Do wtorku 4 sierpnia, do godziny 15 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.